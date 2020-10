Caldaie fuori uso da inizio ottobre, al Cep 600 famiglie senza caloriferi e acqua calda

Genova. Oggi c’è il sole a scaldare le case di via Novella – per lo meno quelle meglio esposte – ma nei giorni scorsi, in quelle abitazioni, si è dovuto far ricorso a maglioni e coperte, e ci si è dovuti arrendere a lavarsi con l’acqua fredda. Perché dall’inizio di ottobre, proprio nei giorni in cui il Comune dava il via libera all’accensione anticipata dei caloriferi, gli impianti di riscaldamento sono ko.

Siamo nel quartiere popolare del Cep, alle spalle di Palmaro e Voltri. Chi ci segnala il disagio è una delle residenti. “Tutta via Novella, ma non solo, ci sono anche due civici di via De Sanctis, è senza riscaldamento da inizio ottobre, stiamo parlando di 600 nuclei familiari che abitano da settimane in condizioni inaccettabili”, racconta Maria Rosa Gatti. Soprattutto con la pioggia e con il vento, molto forte, che soffia su queste colline le case sono umide e fredde.

... » Leggi tutto