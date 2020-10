Ventimiglia. Un gruppo di cinghiali a spasso sull’autostrada sta mandando in tilt la circolazione tra le uscite di Nizza Nord e La Turbie in entrambe le direzioni di marcia. A segnalarlo sono numerosi frontalieri che si ritrovano fermi in coda da più di un’ora. Attenzione quindi a recarsi in Francia attraverso l’autostrada fino a quando l’emergenza non sarà rientrata.

