Consiglio regionale, oggi la prima seduta “a porte chiuse” per l’emergenza Covid

Genova. È un’inedita seduta “a porte chiuse” quella del consiglio regionale di oggi che inaugura l’11esima legislatura in Liguria, la seconda sotto la presidenza di Giovanni Toti. Niente giornalisti e niente pubblico in aula perché le norme anti-Covid impongono una riduzione della capienza massima per gli spazi di via Fieschi che saranno accessibili solo da consiglieri e addetti ai lavori. L’appuntamento è alle 11 in streaming sulla pagina Facebook di Regione Liguria.

La seduta è stata convocata dal presidente uscente del consiglio regionale, Alessandro Piana, quest’anno rieletto consigliere ma già designato come assessore. L’assemblea è composta dai 30 consiglieri proclamati coi voti di settembre, oltre al presidente della giunta Giovanni Toti che ha diritto di voto. A presiedere temporaneamente è il consigliere più anziano, lo spezzino Sauro Manucci (Fratelli d’Italia) affiancato dai due consiglieri più giovani: la genovese Selena Candia (Lista Sansa) e il ventimigliese Enrico Ioculano (Pd).

