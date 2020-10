Controlli del WWF: scoperti siti vecchi e nuovi di abbandoni di rifiuti a Ceriale

Ceriale. Prosegue l’attività di controllo venatorio-ittico ed ambientale delle guardie del WWF di Savona congiuntamente con le guardie FIPSAS, sul rispetto delle norme ambientali e faunistiche in materia di tutela e salvaguardia del territorio. In questo caso nei giorni scorsi le Guardie hanno rinvenuto in diverse aree ricadenti nel Comune di Ceriale, in particolare lungo la strada panoramica di Peagna, “una situazione di degrado con numerosi abbandoni di piccola e media dimensione”.

Si è accertato che la zona della panoramica di Peagna per condotta abituale si è di fatto trasformata “in luogo di scarico, deposito, ricettacolo di rifiuti. La situazione è notevolmente peggiorata rispetto ad alcuni anni fa e molti dei rifiuti stanno o sono scivolati all’interno dei Rii della Croce e della Vena, dichiara il Coordinatore di Nucleo delle Guardie WWF di Savona Piombo Marco”.

