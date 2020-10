Coppa Italia: l’Entella gioca bene e si diverte: 3-1 al Pisa

Chiavari. Oggi, al Comunale di Chiavari, per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, si sono affrontate Virtus Entella e Pisa. La squadra ligure si è imposta per 3 a 1, ottenendo così il passaggio del turno.

Mix di esperienza e gioventù per mister Tedino che lancia Albertazzi in porta e si affida a Coppolaro, Pellizzer e Bonini in difesa. Centrocampo a cinque con Cleur, Brescianini, Toscano, Crimi e Currarino e Mancosu e Brunori in attacco.

