Decreto Ristori, il governo stanzia 5 miliardi di euro per le categorie penalizzate dal dpcm

Genova. Ammontano a oltre 5 miliardi di euro le risorse economiche previste dal Decreto Ristori, i cui contenuti sono stati presentati questa sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Come riportato da Ansa, i fondi “saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie penalizzate dall’ultimo Dpcm. Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”.

Confermata la modalità di versamento mediante bonifico su conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate: “E’ il modo più efficace, confidiamo che a metà novembre chi ha aderito alla prima edizione potrà riceverlo, subito dopo anche gli altri”.

