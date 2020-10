Il Governo lancia il Decreto Ristori: pronti 5 miliardi di euro per le categorie penalizzate dal Dpcm

Liguria. Ammontano a oltre 5 miliardi di euro le risorse economiche previste dal Decreto Ristori, i cui contenuti sono stati presentati questa sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte.

Come riportato da Ansa, i fondi “saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie penalizzate dall’ultimo Dpcm. Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”.

... » Leggi tutto