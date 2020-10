Il Marconi di Imperia: «Pubblicazione dell’orario alle 22? Il personale ha lavorato fino a quell’ora per comunicarlo in tempo»

Imperia. «L’avvenuta pubblicazione dell’orario alle 22 del giorno precedente significa che il personale della scuola ha lavorato fino alle 22, ininterrottamente oltre l’orario scolastico, per predisporre il piano per tempo». Arriva tramite una nota stampa la risposta dell’Istituto d’istruzione superiore Guglielmo Marconi di Imperia a proposito delle lamentele di docenti e studenti che ieri hanno dovuto attendere fino alle 22 (davanti a pc e smarthpone) per conoscere l’orario delle lezioni di oggi.

