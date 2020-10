Illuminazione pubblica, lavori in corso per i guasti in via Novaro, Varese e via G.B. D’Albertis

Genova. A seguito dei guasti, che si sono registrati negli ultimi due giorni in due cabine di media tensione, sono stati avviati i lavori di ripristino dell’illuminazione pubblica, nella zona del Municipio III – Bassa Val Bisagno. Oggi è stato possibile riparare i guasti che hanno riguardato via Assarotti, corso Montegrappa, via Marchini e via Paverano. Lo riporta una nota stampa del Comune.

Non sono ancora conclusi gli interventi di riparazione per ripristinare il funzionamento degli impianti presso via Varese, via Novaro e via G. B. D’Albertis, che pertanto rimarranno spenti nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

