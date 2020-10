La giunta Toti si è insediata ufficialmente: confermati cinque assessori su sette

Genova. Dopo il giuramento del presidente Giovanni Toti in consiglio regionale di questa mattina, si è insediata ufficialmente oggi pomeriggio la nuova giunta regionale. Confermati dallo scorso ciclo amministrativo ben cinque assessori su sette.

Il presidente Toti, come ampiamente preannunciato, terrà per sé alcune delle deleghe più importanti: bilancio, sanità, comunicazione istituzionale e affari legali. Una scelta dettata dall’emergenza coronavirus che potrebbe anche diventare definitiva nonostante ad esempio la Lega aspiri a recuperare almeno una funzione di peso tra quelle rimaste in capo al governatore.

