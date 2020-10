La Liguria è pronta ad abbassare la capienza massima sui bus al di sotto dell’80%

Genova. La Regione Liguria è pronta ad abbassare la capienza massima dei bus al di sotto dell’80% attualmente previsto dalle norme nazionali. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus.

“Nessuna delle aziende di trasporto, nemmeno su ferro, sono in condizioni da superare l’80% – ha detto il governatore – anzi siamo abbondantemente al di sotto di quei limiti. Analizzati ancora i dati nelle prossime ore 24 ore, nella giornata giovedì, in coerenza con le misure prese e tutte le misure che abbiamo attivato, abbatteremo la percentuale di carico dei mezzi a una percentuale inferiore all’80%. Ma c’è ancora una serie di valutazioni in corso”.

