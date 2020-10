Loano, la frazione di Verzi insorge: addio all’unico negozio di alimentari

Loano. L’unico alimentari presente a Verzi, si trasferirà in zona Vignasse, lasciando così la frazione collinare di Loano orfana non solo di un supermercato, ma di un punto di riferimento che per anziani e famiglie ha la familiarità della bottega di quartiere, importante anche solo per acquistare latte e pane.

“Verzi rimarrà con grande amarezza senza un punto commerciale, diventando di fatto la figlia illegittima di Loano” denunciano i consiglieri di minoranza Giulia Tassara e Roberto Franco.

