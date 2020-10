Nuovo Dpcm, appello di Arci e Acli: “Mondo associativo in ginocchio, tessuto sociale a rischio”

Liguria. “Siamo consapevoli della necessità da parte del Governo di promuovere e adottare misure che contengano il rischio di diffusione dei contagi e rinnoviamo, come forze sociali, la nostra disponibilità a collaborare affinché l’obiettivo di tutela della salute venga perseguito in modo unitario e su tutti i fronti possibili. Con altrettanta consapevolezza riteniamo però che questo tempo di incertezza ed emergenza esponga le nostre comunità a nuovi rischi di crescita delle disuguaglianze e delle fragilità: un’ulteriore stretta nei confronti delle attività di socializzazione e volontariato rischia di indebolire la presenza delle nostre realtà nei territori, realtà capaci, come dimostrato già negli scorsi mesi, di rispondere ai bisogni della popolazione in modo efficace, capillare e tempestivo”.

La presa di posizione arriva da Chiara Volpato e Walter Massa, rispettivamente presidente regionale di Acli e presidente regionale di Arci.

