Raccolta rifiuti Covid e situazione di caditoie e scarichi: doppia interpellanza di Jan Casella ad Alassio

Alassio. “Raccolta rifiuti in tempo di Covid” ma anche “la situazione delle caditoie e, più in generale, di tutti gli scarichi stradali delle acque piovane”. Sono i temi oggetto di due interpellanze che saranno presentate nel prossimo consiglio comunale dal consigliere di minoranza Jan Casella (Alassio Volta Pagina).

“Nell’inverno scorso durante la pandemia di Covid-19, l’amministrazione si era attivata affinché coloro che risultavano positivi al virus potessero usufruire di un servizio specifico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quell’occasione era stato dato incarico a ditte esterne specializzate in materia. Di recente purtroppo, ci stiamo ritrovando in una situazione perlomeno simile, tant’è che le scuole Don Bosco sono rimaste chiuse per alcuni giorni”, ha spiegato Casella.

