Regione, Mai (Lega): “Si riparte ancora più vicini ai liguri, noi ce la metteremo tutta”

Regione. “Da ex assessore regionale all’agricoltura e da leghista non posso che fare i complimenti ad Alessandro Piana e Andrea Medusei, che hanno sempre dimostrato di essere persone competenti e capaci, perfettamente in grado di affrontare le non facili problematiche del nostro territorio nell’interesse dei liguri”. Lo ha affermato Stefano Mai, neo capogruppo della Lega in consiglio regionale, alla luce della nomina dei due colleghi del Carroccio nella nuova giunta regionale, insediatasi questo pomeriggio. Tra gli altri leghisti con incarico figura Gianmarco Medusei, nominato presidente dell’assemblea legislativa.

“Si riparte ancora più vicini ai cittadini in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Noi ce la metteremo tutta per difendere gli interessi e la salute dei liguri – nota Mai – Il consigliere regionale Gianmarco Medusei stamane è stato eletto presidente dell’assemblea legislativa della Liguria. Assessore alla sicurezza del Comune della Spezia e storico militante leghista, il nostro rappresentante ha ottenuto l’appoggio della maggioranza compatta di centrodestra. Sono certo che Gianmarco, persona seria, equilibrata e perbene, è in grado di ricoprire questo importante ruolo di garanzia e quindi saprà ben gestire l’incarico di alta responsabilità affidatogli dal consiglio regionale, nel pieno rispetto dei princìpi di democrazia e libertà che regolano la nostra attività politica”.

