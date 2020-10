Toti giura in un clima surreale: “Sentiamo il peso della responsabilità, è un momento grave”

Genova. “Credo che il silenzio e il vuoto che circondano oggi quest’aula rendano ancora più solenne questo insediamento perché rendono plasticamente il peso della responsabilità che grava su di noi in questo momento così complesso”. È in un clima surreale che Giovanni Toti, rieletto presidente della Liguria, ha parlato prima di prestare giuramento nella prima seduta del consiglio regionale che ha aperto ufficialmente l’undicesima legislatura.

Niente giornalisti in aula, ammessi solo consiglieri e addetti ai lavori, distanziamento, mascherine, un tavolo centrale per supplire ai posti mancanti, gel igienizzante ovunque. L’emergenza coronavirus stravolge le liturgie della politica e la differenza rispetto a cinque anni fa è palpabile. “Io sento, e credo lo senta la maggioranza politica di quest’aula, il peso della responsabilità del voto dei liguri che ci hanno affidato per altri cinque anni il compito di governare questa regione in un momento complesso, dunque una fiducia che pesa ancora di più”, ha aggiunto Toti.

... » Leggi tutto