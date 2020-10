Imperia. L’ Istituto Nautico del capoluogo “G.Galilei” domani sarà chiuso e anche le lezioni a distanza sospese. Tutti i docenti, infatti, nella serata di oggi hanno ricevuto via sms la convocazione per recarsi domani presso il molo San Lazzaro per effettuare il tampone. Dunque, l’ istituto resterà chiuso e anche le lezioni a distanza sono sospese.

