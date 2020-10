Calamità naturali, il savonese escluso dallo stato di emergenza. Mai (Lega): “Una vergogna”

Liguria. “La provincia di Savona è stata esclusa dal riconoscimento dello stato di emergenza per la calamità naturale avvenuta agli inizi di ottobre. Una vergogna”. Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

“Penso ad esempio al territorio albenganese – ha spiegato Mai – il quale ha subìto importanti danni che oggi non vengono neppure considerati. Peraltro, a causa di questa scellerata decisione del Governo Conte, non sono nemmeno garantite le procedure semplificate per ripristinare i danni. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti riconosciuto lo stato di emergenza solamente per la provincia di Imperia, ma anche in questo caso il territorio è stato abbandonato perché è stato previsto uno stanziamento del tutto insufficiente, ossia di soli 7 milioni di euro, per coprire i gravi danni registrati nell’estremo Ponente” spiega Mai.

... » Leggi tutto