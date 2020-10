Cassa Depositi e Prestiti ad Atlantia offre 9,5 miliardi per l’acquisto di Autostrade. Ai Benetton ne arriveranno 3

Liguria. Continua la “corsa ad ostacoli” intrapresa dal governo per l’acquisto di Autostrade per l’Italia da Atlantia, la società per azioni controllata dalla famiglia Benetton che ad oggi possiede l’88% del pacchetto azionario di Aspi.

Secondo quanto emerso dalla riunione tenutasi ieri, Cassa depositi e prestiti, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha valutato l’azienda che oggi ha in concessione la metà delle autostrade nazionali in 9,5 miliardi, ben al di sotto di quanto richiesto dagli azionisti di Atlantia, che stimavano il peso di mercato in 12 miliardi.

... » Leggi tutto