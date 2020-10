Chiusure alle 18, scatta la mobilitazione dei pubblici esercizi: manifestazione (virtuale) il 28 ottobre

Liguria. “Con il nuovo Dpcm, per la ristorazione è impedita l’attività del servizio principale della giornata, mentre per i bar si tratta di un’ulteriore forte contrazione dell’operatività. La contrarietà si aggiunge alla consapevolezza che non esiste connessione tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi, come dimostrato da fonti scientifiche, che attribuiscono piuttosto ad altri fattori – mobilità, sistema scolastico e mondo del lavoro – le principali fonti di contagio”.

Lo afferma Alessandro Cavo, presidente regionale e provinciale Fipe-Confcommercio.

... » Leggi tutto