Taggia. Due maestre dell’asilo Regina Margherita sono risultate positive al Covid-19. Come da protocollo applicato dall’Asl1 Imperiese è scattata la quarantena per una classe dell’istituto per l’infanzia. Stando a quanto di apprende, una delle due insegnanti era risultata positiva lunedì, mentre la seconda avrebbe avuto l’esito sfavorevole del tampone in giornata.

