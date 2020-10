Finale Ligure, il 3 novembre la protesta dei ristoratori in piazza: “Dobbiamo far sentire la nostra voce”

Il sit-in di protesta in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure per “difendere i diritti dei ristoratori”, organizzata dalla figlia di una coppia titolare di uno dei ristoranti colpiti gravemente dalla crisi legata all’emergenza Covid, si terrà martedì 3 novembre, sempre alle ore 11.00: l’autorizzazione per l’iniziativa è arrivata, dopo che nella giornata di ieri c’era stato un rinvio.

“Ieri ho incontrato il sindaco e il comandante della polizia municipale, che mi hanno dato la massima disponibilità a fornire tutte le indicazioni necessarie a permettermi di organizzare una manifestazione che rispetti le regole, sia a livello di sicurezza quanto a livello sanitario” ribadisce la 19enne promotrice della protesta.

