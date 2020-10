Pietra Ligure, Mario Pisano: “Lavorare a testa china e con l’atteggiamento giusto paga”

Pietra Ligure. Pronto riscatto del Pietra Ligure che, sette giorni dopo la sconfitta subita in rimonta per mano dell’Albenga, rifila un 3 a 0 alla Genova Calcio, fornendo un’ottima prestazione.

Mister Mario Pisano commenta così l’incontro: “La partita è stata molto difficile e combattuta, contro una squadra forte come la Genova Calcio e soprattutto ben allenata come tutte le squadre di Beppe Maisano. Noi venivamo da una partita complicata contro l’Albenga, che forse a livello psicologico un po’ di scorie può avercele lasciate, perché ci ha dato veramente fastidio il modo in cui è maturata la sconfitta di domenica scorsa”.

