Piscina di Albenga più accessibile grazie al nuovo sollevatore

Albenga. Alla riapertura la piscina di Albenga sarà più accessibile grazie al nuovo sollevatore che permetterà alle persone con ridotta mobilità motoria di accedere agevolmente all’acqua.

Questo macchinario è stato comprato grazie ad una compartecipazione tra Comune e Fondazione De Mari che ha cofinanziato tale acquisto attraverso il bando “Lo sport oltre l’ostacolo” che aveva come scopo proprio quello di sostenere iniziative atte a rendere lo sport un’ attività per tutti e in grado di mettere in relazione le persone, dando opportunità di incontro, di costruzione comune di obiettivi e sfide. Partner di questa iniziativa sono stati Idea Sport che gestisce la piscina, l’Uildm e l’Anffas di Albenga.

