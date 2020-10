Sciopero alla LaerH di Albenga, i lavoratori: “Non bastano le commesse Piaggio, serve piano di rilancio industriale”

Albenga. Dopo la fumata nera nell’ultimo faccia a faccia tra la Rsa di LaerH, le segreterie sindacali di Fim, Fiom, Uilm e la proprietà rappresentata da Andrea Esposito, amministratore unico e titolare dell’azienda, oggi e domani lavoratori in sciopero per la crisi industriale dello stabilimento di Albenga, sul quale pesa l’assenza di carichi di lavoro, che copriranno le attività produttive solo fino alla fine dell’anno in corso, escluso il reparto montaggio che ha produzione fino alla fine del 2021.

Ovviamente non basta, in particolare dopo i sacrifici fatti negli ultimi tempi, prima la crisi di Piaggio e poi le conseguenze legate all’emergenza Covid: tanti mesi di cassa integrazione e di incertezza sulle possibilità di lavoro.

