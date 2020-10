Test rapidi a Villa Bombrini, Toti in visita al centro Asl 3: “Presto anche a Struppa e Recco”

Genova. “Risposte concrete per i cittadini: ecco il nuovo punto della Asl3 a Cornigliano per i test rapidi. Chiunque può accedere a piedi senza bisogno di appuntamento, fare gratuitamente il test e avere il risultato in soli 10 minuti.

Dopo la Commenda di Pré e la Valpolcevera, questo nuovo punto aumenta ancora la nostra capacità di monitoraggio in attesa che la prossima settimana aprano altri due ambulatori a Struppa e Recco. Tracciare, testare e trattare: così combattiamo il virus”.

