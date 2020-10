Attentato a Nizza, Toti: “Solidarietà ai francesi”, il suo vice Piana: “Bloccare subito gli sbarchi”

Genova. Si moltiplicano anche in Liguria le reazioni all’attentato terroristico nella vicina città di Nizza in Francia. “Solidarietà al popolo francese e vicinanza alle famiglie colpite da tanta inaccettabile violenza”, ha scritto oggi su Twitter il presidente ligure Giovanni Toti.

E dalla provincia di Imperia, la più vicina al luogo della strage, arrivano le parole di Alessandro Piana, appena nominato vicepresidente della Regione in quota Lega, che in un’intervista a Riviera24 ha commentato: “È urgente bloccare gli sbarchi indiscriminati perché il pericolo terrorista è sempre in agguato e se il nostro Paese finora è stato risparmiato è solo grazie alle capacità e alla bravura della nostra intelligence. Un ringraziamento lo meritano le nostre Forze dell’ordine, anche per il rischio che corrono sulle nostre strade e autostrade”.

