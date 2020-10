Coronavirus, nuova ordinanza di Toti: in Liguria la capienza dei bus scende al 60%

Genova. Scende al 60% la quota massima di riempimento dei mezzi pubblici in Liguria, calcolata sulla capienza nominale per cui sono omologati autobus e treni. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Giovanni Toti che sarà in vigore da sabato mattina. Sui treni invece la capienza resterà all’80% come previsto dalle norme nazionali in vigore.

“Con l’aiuto dei nuovi mezzi e delle nuove disposizioni per la didattica a distanza abbiamo la possibilità di far girare i bus a Genova e in Liguria in modo meno affollato”, ha commentato Toti. “Abbiamo analizzato tutti i dati – ha aggiunto l’assessore Berrino – e parlato con tutte le aziende di trasporto su gomma che sono già pronte a sostenere le corse che dovessero essere più piene con altri bus per evitare assembramenti. Perché il sistema funzioni ci vuole la collaborazione di tutti i cittadini.

