Covid, Arboscello (PD): “Servono test rapidi, assistenza a casa per i malati e aiuti al personale sanitario”

Liguria. Assistenza a casa per i malati, test rapidi di screening e ulteriori interventi per infermieri, tecnici e operatori socio sanitari. Sono queste le proposte del consigliere regionale del partito democratico Roberto Arboscello, che esprime il proprio disappunto sulla chiusura dei punti di primo intervento, come accaduto a Cairo Montenotte e Albenga, che rischiano di lasciare scoperti altri pazienti con patologie d’emergenza.

“Questo non è il momento della critica, ma della collaborazione per mettere mano all’organizzazione, agli strumenti, alle risorse – afferma Arboscello – E’ necessario da parte di Regione Liguria, Asl e Alisa di un intervento rapido per allentare la pressione sui pronto soccorso, che si trovano a gestire una mole di pazienti per cui non esistono sufficienti risorse e per incrementare la capienza reparti di media intensità di cura, che a fronte di un aumento dei contagi non hanno spazi e risorse adeguate”.

