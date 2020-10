E’ morto Benedetto Pansini, ex Questore di Savona

Savona. Anche la Questura di Savona si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa del dirigente superiore della Polizia di Stato, in pensione, Benedetto Pansini, ex questore della provincia di Savona dal 2002 al 2003. Aveva poi ricoperto l’incarico di questore a Modena e a Pesaro.

Pansini è sempre stato impegnato sia sul fronte del contrasto alla criminalità sia nell’attività di prevenzione rivolta soprattutto alle categorie più sensibili: gli anziani ed i giovani.

... » Leggi tutto