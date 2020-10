Figc: proposte tecniche per sedute di allenamento individuali

Non tutti i mali vengono per nuocere! Bisogna ricorrere alla saggezza popolare sia per superare un momento difficile come quello che stiamo vivendo sia per l’insegnamento è che anche l’emergenza si può trasformare in una risorsa. Si è spesso detto che ai nostri giovani calciatori, preparati agonisticamente e tatticamente, manchi quella destrezza “tecnica” (palleggio e gesti) che ha da sempre caratterizzato la scuola italiana.Incontri, focus a tema, seminari interi in merito all’argomento, cercando di individuare le cause di questo fenomeno e fornire le soluzioni per debellarlo.

Come sempre a muoversi istituzionalmente tracciando le linee guida è stata la Figc che ha chiaramente tenuto conto dell’attuale contesto normativo ed epidemiologico legato alla diffusione del virus Sars Cov 2, al fine di poter garantire la prosecuzione in sicurezza dell’attività del Settore Giovanile e Scolastico specie nelle categorie di base.

... » Leggi tutto