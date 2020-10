Giunta Bucci, sindaco pronto ad annunciare rimpasto e new entry: Fratelli d’Italia piglia (quasi) tutto

Genova. Fratelli d’Italia potrebbe ottenere (quasi) tutto quello che voleva. Cambiamo rischia di restare quasi a bocca asciutta. Nella Lega avvicendamento di deleghe di un certo peso. Incognita sulla poltrona di vicesindaco. A poche ore dalla presentazione della nuova giunta Bucci sono ancora molti i tasselli da sistemare. A partire dalla questione delle quote di genere. Il sindaco è intenzionato a svelare la squadra rinnovata – gli assessori che sostituiranno quelli che si sono dimessi per correre alle regionali – e alcuni altri cambiamenti questo venerdì pomeriggio.

Da riempire ci sono la casella del Welfare e quella dei Servizi civici, prima occupate da Francesca Fassio (Lega, non è stata eletta in Regione) e da Stefano Balleari (Fratelli d’Italia, ora consigliere regionale). Quest’ultimo ha anche lasciato vacante il ruolo di vicesindaco che Bucci ha assegnato al super-assessore Pietro Piciocchi. Il primo cittadino non vorrebbe che questa scelta fosse toccata ma la destra fa pressione.

... » Leggi tutto