Sanremo, CNA Imperia: «Grande soddisfazione per il primo appuntamento dell’iniziativa “Artigianato in Liguria e De.Co.”»

Sanremo. Si è concluso con successo il primo appuntamento dell’esperienza di “Artigianato in Liguria e De.Co. – Storia, eccellenze e antiche ricette”, organizzato sabato scorso da CNA Imperia nell’ambito del Piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2020 di Regione Liguria, all’interno di uno spazio vetrina ricco di colori, profumi e sapori del nostro territorio ed allestito presso il Roof Garden del Casinò di Sanremo, in occasione della prima Assemblea Nazionale CNA 2020 tutta al digitale, che ha visto ospiti di grande rilevanza politica, tra cui diversi ministri ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed una platea di numerosissime persone collegate, circa 200mila, connessa in modo virtuale (oltre 40mila attraverso le piattaforme CNA).

