Imperia. Vigili assunti con ordinanza del sindaco Claudio Scajola per fronteggiare l’emergenza Covid. È il provvedimento firmato ieri sera dal primo cittadino che ha disposto l’adozione degli atti necessari per l’assunzione in via d’urgenza di 6 agenti di Polizia municipale a tempo determinato, con decorrenza dal 1° novembre 2020 e sino al 28 febbraio 2021.

