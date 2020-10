Decreti e ordinanze di Governo e Regione, confusione e incertezza regnano sovrane

Savona. La confusione regna sovrana sotto il cielo d’Italia, e forse in Liguria ancora un po’ di più. È difficile districarsi tra i famosi (o famigerati) Dpcm di Conte, le ordinanze regionali e sindacali e qualche altro editto che ci sfugge.

Non solo. Il virus (su questo sono tutti d’accordo) è ormai fuori controllo, il contagio avanza con ritmi esponenziali, gli ospedali sono in crisi e i vari provvedimenti, governativi e regionali, non fanno altro che inseguire il virus anziché anticiparlo. Tanto che non sembra così campata in aria la proposta in base alla quale sarebbe forse meglio chiudere tutto – fuorché le attività produttive e quelle essenziali – anziché morire così a poco a poco, per mancanza di ossigeno. Il problema è che non esiste la certezza che neppure questa sarebbe la strada giusta, assicurata solo con l’arrivo del vaccino.

