Fiamme al Terminal Auto e mareggiata da Apocalisse: 30 ottobre 2018, quando Savona finì in ginocchio

Savona. Una data che resterà per anni nella memoria di tutti i savonesi come uno dei giorni più neri nella storia recente della città. E’ il 30 ottobre 2018: un vero e proprio scenario da Apocalisse, nel quale alla più tremenda mareggiata degli ultimi decenni si sommava l’incendio al Terminal Auto che ha letteralmente messo in ginocchio il porto di Savona già provato dal rogo alla nuova sede dell’Autorità Portuale.

La mareggiata arriva, in realtà, già nella serata del 29 ottobre. Ore convulse, in cui i danni legati al maltempo si susseguono senza sosta: evacuazioni a Spotorno, allagamenti e chiusure sull’Aurelia, trombe d’aria in Valbormida, alberi caduti e blackout ovunque. Il vento che raggiunge i 180 km/h. Ad Albisola muore una donna, ad Albenga crolla il tetto della palestra Youniverse, il passaggio a livello tra Loano e Borghetto viene divelto, alla Caprazoppa l’illuminazione della galleria crolla su un pullman; al Malpasso si apre una voragine sull’Aurelia nella quale precipita per 6 metri un’auto con a bordo una donna.

