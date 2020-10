Il Gal Valli Savonesi lancia nuovi bandi: risorse per il rilancio del savonese

Provincia. Prosegue il completamento del programma Gal Valli Savonesi con l’apertura, da parte del Consiglio Direttivo, degli ultimi bandi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale dell’entroterra della Provincia di Savona. All’ordine del giorno sono stati inseriti ed approvati 4 nuovi bandi oltre ai 5 rivolti ai partner del progetto integrato “Nuovi modelli di distribuzione Agroalimentare”.

Il più importante, oltre che per l’importo, anche per gli interventi in tutti i 51 comuni dell’entroterra della provincia di Savona, è il bando rivolto ai Comuni: finanzia l’adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e fruibilità, con una dotazione finanziaria aumentata a 2.090.000 euro.

