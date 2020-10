Triora. In occasione della ricorrenza di Halloween, che purtroppo non si potrà festeggiare a Triora, a causa delle normative anti-Covid, l’attrice di teatro genovese Sophie Lamour ha prodotto un video per un personale tributo ad una delle donne che, in occasione del famoso processo del 1587, venne arrestata con l’accusa di stregoneria: Magdalena Guerra.

