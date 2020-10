Luci rosse lampeggianti nel cielo savonese, l’esperto Maggioni: “Ufo? No, elicottero”

Savona. Mercoledì 28 ottobre avvistate due luci lampeggianti rosse. Numerose le segnalazioni e i video ricevuti da A.R.I.A (Associazione Ricerca Italiana Aliena) da parte di molti savonesi, ma l’ufologo Angelo Maggioni spiega: “Si trattava di un elicottero”.

“Non è anomalo che luci intermittenti rosse di elicotteri vengano scambiati per ufo – spiega il fondatore di A.R.I.A -. Proprio un anno fa si è verificato un caso analogo a Pratica di Mare, dove un probabile elicottero veniva scambiato per ufo e rilanciato da chi, evidentemente non sa indagare, come oggetto volante non identificato”.

... » Leggi tutto