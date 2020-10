Operatori dello spettacolo: “Situazione tragica, servono indennizzi”. Il 17 novembre tavolo con la Regione

Genova. In piazza De Ferrari questa mattina è andata in scena la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici delle spettacolo, con un centinaio di persone che hanno passeggiato intorno alla fontana di De Ferrari per portare all’attenzione di tutti, ma soprattutto delle istituzioni, la situazione drammatica del settore dello spettacolo e della cultura.

“Con la chiusura della prima ondata e con questa, ci sono molte persone del settore che non lavorano da febbraio – ci spiega Emanuela Rolla, del coordinamento “Emergenza Spettacolo Liguria” – Noi produciamo cultura e a livello nazionale tutto il settore produce oltre il 5% del pil. Oggi questo comparto è fermo, totalmente: parliamo di attori, attrezzisti, fonici, musicisti, tecnici, drammaturgi, ballerini, coreografi, cantanti, truccatori, sarti, parrucchieri, e dietro ad ognuna di queste persone c’è una famiglia da mantenere. E’ una situazione tragica, ci serve il supporto e degli indennizzi per il danno che abbiamo subito“.

