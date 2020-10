Avevano rubato 18 Rolex da una gioielleria, arrestati i rapinatori: erano fuggiti in mezza Europa

Rapallo. Nel corso degli ultimi mesi la Polizia di Stato di Genova, in collaborazione con la Divisione Si.Re.Ne. del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha rintracciato all’estero cinque soggetti di nazionalità lituana destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la rapina commessa il 20 agosto 2019 in una nota gioielleria di Rapallo.

In quell’occasione, tre persone si erano introdotte a volto scoperto all’interno di quell’esercizio commerciale; mentre uno dei tre minacciava con una pistola una dipendente, gli altri due, dopo aver infranto con una mazza ed una accetta le vetrine, si erano impossessati di 18 orologi Rolex in esposizione, per un valore di poco meno di duecentomila euro.

