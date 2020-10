Cengio: terminati i lavori della nuova rotatoria di via Marconi, Belvedere e Volta

Cengio. Pochi giorni fa, con la tracciatura della segnaletica orizzontale, sono ufficialmente terminati i lavori per la nuova rotatoria a congiunzione di via Marconi, via Belvedere e via Volta.

“L’opera, fortemente voluta dall’amministrazione Dotta e richiesta anche da molti cittadini residenti in quel tratto di strada, si sta già dimostrando pienamente funzionale rispetto l’esigenza di rallentare la velocità dei veicoli – fanno sapere dal Comune – soprattutto quelli in arrivo da Rocchetta, e nel contempo rendere la zona di via Belvedere e dintorni parte attiva e centrale del paese”.

