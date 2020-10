Centro Covid al Noceti, rabbia dipendenti: “Solo per denaro”. Opere Sociali: “No, tuteliamo posti di lavoro”

Savona. “Insieme agli ospiti, siamo stati gli ultimi ad essere interpellati. Ma i primi ad essere colpiti“. E’ l’amaro sfogo di un gruppo di dipendenti della Rsa Noceti di Savona, in località Santuario, il giorno dopo la notizia che la struttura diventerà uno dei tre nuovi “centri Covid” in provincia di Savona.

L’annuncio è arrivato ieri dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti: un totale di 83 posti letto a bassa intensità dedicati ai pazienti fragili (leggi qui). E tra le tre strutture vincitrici del bando di Alisa c’è appunto la Rsa Noceti, gestita da Opere Sociali Servizi: “La nuova organizzazione – ha spiegato ieri a IVG la presidente Lorena Rambaudi – dovrebbe prevedere la creazione di un Centro Covid presso il Noceti e l’accorpamento degli ospiti sulla struttura del Santuario, che ha posti letto vuoti. Gli ospiti verrano trasferiti mantenendo i gruppi stanza per ritrovarsi in compagnia delle stesse persone e parte del personale, compresi gli apicali, seguirà gli ospiti nel trasferimento, per garantire la continuità assistenziale”.

