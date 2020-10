Cgil ancora all’attacco della Regione: “Sbagliato utilizzare rsa per i malati Covid”

Genova. “La gestione approssimativa degli ultimi anni in sanità pubblica in Liguria sta continuando a dare i suoi frutti e, anziché provare a cambiare rotta, costruendo un sistema migliore anche per il futuro, continuano a stratificarsi scelte scellerate, anche nella gestione della pandemia”, la Cgil della Liguria continua ad attaccare la Regione sul fronte della sanità.

“Ultima scelta sbagliata della serie è quella che si propone di utilizzare le Rsa per malati Covid. Di fronte al mancato reclutamento nelle fasi in cui il personale sarebbe stato disponibile, come si fa a pensare che i privati possano recuperare professionalità in numero sufficiente per dividere i percorsi fra contagiati Covid e non nelle strutture? Esempio eclatante ciò che si é verificato in questi ultimi giorni alla Spezia, dove, a fronte di mancanza di personale, dispositivi di protezione e assenza di protocolli rigidi si è contaminata un’intera struttura contagiando più di 60 tra pazienti e personale”, spiegano Fulvia Veirana Cgil Liguria, Carla Mastrantonio Spi Cgil Liguria e Alessandra Guazzetti Fp Cgil Liguria.

