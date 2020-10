Italia. Anche oggi non sono affatto incoraggianti i numeri connessi ai nuovi contagi da Covid-19 in Italia. I nuovi positivi sono infatti 31.758 (674 in più rispetto a ieri), a fronte di 215.886 tamponi eseguiti.

I decessi, inoltre, sfiorano quota 300 arrivando a 297: quasi 100 più di ieri, quando se ne erano registrati 199. Un dato che rende ancora più difficile la situazione.

