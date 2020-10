Escursioni a Bergeggi, la pittura a Varazze e l’archeologia a Finale: domenica di eventi in provincia

L’1 novembre 1884 la Conferenza Internazionale sui Meridiani di Washington adottò il sistema dei fusi orari. Forse l’abbiamo già fatto ma approfittiamo di questa coincidenza storica per sincronizzare al meglio i nostri orologi e arrivare puntualissimi agli eventi che ci aspettano in questa rilassante prima domenica di novembre. Il nuovo mese si apre infatti con una sfilza di iniziative che hanno messo “paura” al virus e non si fermeranno!

Dal primo mattino si terrà l’escursione nel bellissimo sentiero de “La Sughereta di Bergeggi”, organizzata dall’associazione My Trekking. La difficoltà è facile, la lunghezza circa 10 km, le ore di cammino previste 6, i dislivelli circa 400 sia in salita sia in discesa. Per iscriversi basta scaricare l’applicazione “My Trekking” e compilare il modulo con i dati. La quota è comprensiva di polizze infortuni e responsabilità contro terzi.

