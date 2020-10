Gaslini, l’allarme del sindacato Usb: “60 dipendenti positivi al coronavirus”

Genova. Sono 60 i dipendenti dell’ospedale Gaslini positivi al coronavirus. “Questo il dato di ottobre che, a fatica, siamo riusciti ad avere – dicono dal sindacato Usb – questo è il risultato di una mancanza di comunicazione tra dipendenti, i loro rappresentanti e un’amministrazione che non ascolta”.

Martedì scorso si è concluso con una fumata nera l’incontro in videoconferenza in prefettura per la procedura di raffreddamento. “Non ci è stata fornita alcuna risposta se non il solito elenco di azioni effettuate ma che, e i fatti lo dimostrano, non hanno risolto le varie problematiche da tempo evidenziate – prosegue il sindacato – Siamo sinceramente preoccupati per il futuro di questa eccellenza e non vediamo progetti a lungo termine che comprendano anche assunzioni e tutela psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici”.

