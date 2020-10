Porto di Genova, i delegati sindacali del Calp escono dalla Cgil e passano all’Usb

Genova. Si è tenuta oggi una conferenza stampa per annunciare la fuoriuscita dei delegati sindacali appartenenti al Calp dalla Cgil per entrare nell’Usb sindacato Porto. “Per alcuni sarà uno scossone ma il confronto, il dibattito e le lotte sono il sale della nostra azione”, alcune delle motivazioni alla base della scelta.

“Abbiamo verificato – spiegano dal Calp – dopo un lungo periodo di confronti nelle sedi sindacali, che la Filt Cgil non era più casa nostra. Quel fortino che fino a qualche anno fa era la Cgil in porto oggi non esiste più”.

