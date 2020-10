Sanremese vs Derthona finisce 2-2, due squadre a viso aperto: match sempre in bilico

Sanremo. Settima giornata del Girone A di Serie D che vede contrapporsi Sanremese e Derthona; i matuziani arrivano da una settimana di riposo, vista la partita non giocata contro il Saluzzo causa contagi nella squadra piemontese. Anche oggi gli avversari vengono dal Piemonte e sono molto pericolosi: hanno giocato due partite in meno del numero regolare e quindi una in meno della Sanremese, ma in quattro partite ha raccolto comunque 3 vittorie e una sola sconfitta nella partita d’esordio contro la Caronnese.

