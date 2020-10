Savona, l’ex assessore Molteni: “Conte? Un benevolo piccolo Mussolini”

Savona. “Tutto il Paese aspetta il dandy col ciuffo dal balcone virtuale per domenica sera. Tutto il Paese si chiede cosa dirà. E, soprattutto, quanto male ci farà. Ormai in preda ad una irrefrenabile sindrome di Stoccolma milioni di persone pendono dalle labbra del benevolo piccolo Mussolini”.

Paole e musica di Ferdinando Molteni, oggi concertista e in passato assessore alla Cultura di Savona nella prima giunta targata Federico Berruti. Figura eclettica (è anche giornalista e speaker radiofonico) e senza troppi peli sulla lingua, da tempo è fuori dalla scena politica savonese ma non ha mancato di intervenire, a più riprese, nel dibattito cittadino. L’ultima volta con un duplice, durissimo intervento sulla vicenda della nuova direzione del Teatro Chiabrera: nel mirino in quel caso era finito l’attuale assessore alla Cultura, Doriana Rodino (prima la definì “sedicente assessoressa” il cui ruolo sarebbe “sparare ca***te”, poi ne invocò platealmente la cacciata).

